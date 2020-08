Jetzt glauben Forschende der Johns-Hopkins-Universität herausgefunden zu haben, wie es zu dem Geruchsverlust kommt. Verantwortlich ist offenbar das Enzym ACE-2. Es gilt als eine Art Eintrittspforte, die es dem Coronavirus ermöglicht, in Körperzellen einzudringen und sie zu zerstören.



Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass sie in Nasengewebe von 23 Patientinnen und Patienten ohne Covid-19 sehr hohe Dosen von ACE-2 gefunden haben – und zwar genau in dem Areal der Nase, das für unseren Geruchssinn wichtig ist. Dieses Nasengewebe scheint also besonders anfällig für das Coronavirus sein.



Das könnte auch ein neuer Ansatz für eine Behandlung von Infizierten sein. Laut den Forschenden könnte eine antivirale Therapie direkt in die Nase gegeben werden. Vorher seien aber noch weitere Studien nötig.