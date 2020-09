Die Weltgesundheitsorganisation schlägt vor, dass alle Länder erstmal genug Dosen bekommen sollten, um drei Prozent ihrer Bevölkerung impfen zu können. Dagegen spricht sich ein internationales Forschungs-Team aus, das stattdessen einen Drei-Phasen-Plan vorgestellt hat.

Der sieht vor, dass die Impfstoffe zuerst an die Länder gehen, wo man die relativ meisten Todesfälle sowie bleibende Gesundheitsschäden vermeiden kann. Danach werden die Länder versorgt, in denen der wirtschaftliche und soziale Schaden am größten ist. Und zuletzt sollen laut den Forschenden die Länder den Impfstoff bekommen, in denen sich noch immer viele Menschen anstecken.

Kritisiert wird dabei aber, dass so eine Verteilung nur funktioniert, wenn die Länder auch verlässliche Zahlen angeben - und sich alle darauf einlassen. Viele Länder, darunter auch die Staaten der Europäischen Union und die USA, haben schon separate Verträge mit Herstellern geschlossen und sich Lieferungen vorab gesichert.

Die EU hofft, bis Ende dieses Jahres, 30 Millionen Einheiten eines Covid-19-Impfstoffs zu bekommen - die erste Partie einer Bestellung bei der Firma AstraZeneca. Laut einem Beamten der Europäischen Kommission sollen die Einheiten anteilig auf die Mitgliedstaaten verteilt werden, bis insgesamt 300 Millionen bestellte Dosen erreicht seien.

Gleichzeitig meldet das Kinderhilfswerk der Uno, weltweit die Verteilung eines möglichen Impfstoffes koordinieren zu wollen. Unicef teilte mit, dass es sich auf die größte Impfkampagne seiner Geschichte vorbereitet. Die Organisation wird nach eigenen Angaben mehr als 180 Ländern helfen, einen möglichen Corona-Impfstoff zu kaufen und zu verteilen - mehr als die Hälfte davon sollen arme Länder sein. Es gehe darum, dass alle Länder einen sicheren Zugang zu einem Impfstoff bekommen sollen.

Unicef ist nach eigener Darstellung der weltweit größte Käufer von Impfstoffen. Diese Erfahrungen will das Kinderhilfswerk jetzt nutzen. Es arbeitet eng mit der Impfstoffinitiative Covax, der Gates-Stiftung, der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Auch die Impfstoffallianz Gavi wirkt bei Covax mit.

Covax koordiniert die Entwicklung möglicher Impfstoffe gegen Covid-19 und zielt auf die Bereitstellung von rund zwei Milliarden Dosen weltweit bis Ende 2021 ab. Damit könnten ältere Menschen, das Gesundheitspersonal und weitere Risikogruppen einen Schutz vor Covid-19 erhalten. Mehr als 170 Staaten und verschiedene Organisation haben sich Covax angeschlossen.

Derzeit sind laut der WHO neun verschiedene Kandidaten für einen Impfstoff gegen Covid-19 in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung. Neun weitere würden evaluiert.