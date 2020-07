In England dürfen heute die Pubs wieder öffnen - die britische Regierung hat in dem Zusammenhang jetzt vor Exzessen gewarnt.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat der Zeitung "Daily Mail" gesagt, dass Menschen die betrunken Schägereien anfangen oder randalieren würden, eingesperrt werden.

Die englische Polizei hat die Zahl ihrer Einsatzkräfte für diesen Samstag stark erhöht. In den Pubs selbst gibt es strenge Regeln. Die Pubs dürfen zum Beispiel keine Getränke am Tresen verkaufen und es darf nur eine bestimmte Anzahl an Menschen auf einmal im Pub sein.

Fachleute hatten im Vorfeld die Sorge, dass mit steigendem Pegel die Hygiene-Disziplin der Menschen sinkt - und die Zahl der Neuinfektionen wieder steigen könnte.

Die Pubs sind seit heute früh um sieben Uhr wieder offen. Auch Bars, Restaurants, Hotels, Kinos und Museen dürfen heute wieder öffnen.

Die Lockerungen gelten nur für England; Schottland, Wales und Nordirland haben eigene Corona-Bestimmungen. Mit einer offiziellen Zahl von rund 44.000 Corona-Toten ist Großbritannien eins der Länder, die in Europa am stärksten von der Pandemie betroffen sind.