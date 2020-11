Wo infizieren sich die meisten Menschen mit dem Coronavirus?

Das wird weltweit diskutiert. Forschende aus den USA sagen jetzt, dass Orte wie Restaurants, Fitnessstudios, Kirchen oder Hotels in der Pandemie wohl tatsächlich ein hohes Risiko bergen. Ihre Studie ist im Fachmagazin Nature veröffentlicht worden - allerdings noch nicht von anderen Fachleuten begutachtet.

Die Forschenden haben Bewegungsdaten ausgewertet - von Millionen Menschen in den größten US-Städten. Und sie haben in einem Modell durchgespielt, welche Auswirkungen bestimmte Maßnahmen hätten. Sie sagen: Um die Ansteckungsrate zu senken, ist es offenbar weniger sinnvoll, flächendeckend die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Das Team schlägt stattdessen vor, an bestimmten Orten für weniger Kontakte zu sorgen - an so genannten Points of Interest. Der Grund: An diesen Orten zeigt das Modell ein paar wenige Superspreading-Events, die für viele Neuinfektionen sorgen.