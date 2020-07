Deswegen tragen bis heute viele Menschen auf der Erde noch Reste von Neandertaler-Erbgut in sich. Das könnte möglicherweise das Risiko erhöhen, schwer an Covid-19 zu erkranken. Konkret geht es um sechs Gene, die im Erbgut auf dem Chromosom 3 liegen und immer zusammen vererbt werden.

Für zwei Wissenschaftler aus Leipzig stehen die Gene im Verdacht, den Verlauf einer Covid-19 Erkrankung zu verschlimmern. Wie genau das möglicherweise passiert, ist aber völlig unklar. In Europa tragen rund acht Prozent der Menschen diese Neandertaler-Gene in sich, in Südasien sind es rund 30 Prozent, in Afrika gibt es dagegen kaum Menschen mit diesen Genen.

Allerdings haben die beiden Wissenschaftler ihre Studie dazu noch nicht in einem wissenschaftlichen Fachmagazin veröffentlicht. Stattdessen haben sie ihre Ergebnisse erst mal auf einer Forschungsplattform im Netz hochgeladen, damit andere Fachleute sie lesen und Feedback geben können. Deswegen sollte man die Studie erst mal mit Vorsicht behandeln.