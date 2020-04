Diesen Zusammenhang legen zwei Studien nahe, über die unter anderem der britische Guardian und die BBC berichten. Demnach stellt eine Studie fest, dass im Norden Italiens mehr Menschen an Covid-19 gestorben sind, als in anderen Landesteilen, in denen die Luft weniger verschmutzt ist. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Autor einer US-Studie: Er hat die offiziell bestätigten Sterbedaten aus verschiedenen Regionen in Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland damit abgeglichen, wo vorher am meisten Stickstoffdioxid in der Luft gemessen wurde. Deshalb warnt eine leitende Ärztin der Weltgesundheitsorganisation nun, Länder mit hoher Luftverschmutzung sollten sich auf mehr kritische Covid-19-Fälle einstellen.

Allerdings gibt es auch Kritik von Forschenden. Denn die US-Studie hat den wissenschaftlichen Prüfprozess noch nicht vollständig durchlaufen. Deshalb finden manche es noch zu früh, einen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und erhöhtem Covid-19-Sterberisiko herzustellen.