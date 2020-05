Was lange vermutet wurde, haben Forschende in einer Studie in der Fachzeitschrift The Lancet Infectious Diseases jetzt bestätigt. Dafür hat das Forschungsteam die Ansteckungsketten nachverfolgt, die bei einem bayerischen Autozulieferer aufgetreten waren. Dort hatte eine chinesische Kollegin den Erreger bei einer Dienstreise eingeschleppt. Daraus entstanden die ersten bekannten Fälle in Deutschland.

Demnach hat in mindestens einem der insgesamt 16 untersuchten Fälle ein Infizierter das Coronavirus weitergegeben, bevor er Symptome hatte. Möglicherweise trifft dies sogar für fünf weitere Fälle zu. In mindestens vier Fällen steckten sich andere Menschen an jenem Tag an, an dem die Symptome bei dem Betroffenen gerade begannen.

Laut den Forschenden ist die Infektiosität noch vor Symptombeginn oder kurz danach erheblich. Außerdem sei die Inkubationszeit bei vielen sehr kurz gewesen - durchschnittlich vier Tage.

Die Forschenden schreiben, dass für Gesundheitsmaßnahmen eine riesige Herausforderung sei. Eine globale Eindämmung von Covid-19 könnte schwer zu erreichen sein.