Das liegt daran, dass in den Berufsgruppen, die existenzielle Lebensbereiche betreffen, mehr Frauen als Männer arbeiten. Beispiel Krankenhäuser: Da arbeiten laut Bundesagentur für Arbeit (Stand Ende Juni 2019) 76 Prozent Frauen. Im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln sind es 72,9 Prozent. Laut Statistischem Bundesamt arbeiten 3,5 Millionen Frauen in Deutschland im Gesundheits- und Sozialwesen. Trotz dieser wichtigen Funktion für die Gesellschaft werden die Beschäftigten in diesen Bereichen meist zudem schlechter bezahlten.

Die Coronakrise könnte außerdem zu einem weiteren Problem führen: Opferverbände in Deutschland befürchten einen Anstieg der häuslichen Gewalt an Frauen. Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sagte Zeit online, dass man sich auf einen Anstieg solcher Straftaten einstelle. Erste Zahlen aus Italien und China legten diesen Schluss nahe.

Und es gibt offenbar noch einen weiteren Unterschied zwischen Männern und Frauen. Der betrifft den Verlauf der Krankheit. Eine Auswertung der Zahlen aus China zeigt, dass Frauen und Männer zwar ähnlich oft erkranken. Aber Männer sterben deutlich häufiger. In China wurden 44.000 Fälle von Infizierten untersucht. Davon gab es 635 Todesfälle bei Männern und 370 bei Frauen. Woran das liegt, ist noch nicht ganz klar. Allerdings leben Männer oft ungesünder. In China rauchen 52,1 Prozent der Männer - aber nur 2,7 Prozent der Frauen. Und Raucher sind laut Experten auch stärker durch das Coronavirus gefährdet als Nichtraucher.