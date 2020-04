Wen trifft das neue Coronavirus am schlimmsten? Hauptsächlich alte Menschen oder auch viele junge Menschen?

Forschende vom Imperial College London haben Daten aus China ausgewertet und untersucht, wie alt die Menschen waren, die ins Krankenhaus mussten und die gestorben sind. Sie schreiben im Fachmagazin The Lancet, dass die Schwere der Lungenkrankheit Covid-19 stark mit dem Alter zusammenhängt, aber dass die Todesrate nicht so hoch war, wie in anderen Studien angenommen.

Laut der Studie landeten von den 20- bis 29-Jährigen, die sich mit dem Corona-Virus infizierten, ein Prozent im Krankenhaus; von den 30- bis 39-Jährigen knapp dreieinhalb Prozent. Ab 50 Jahren stieg die Prozentzahl stark und bei den über 80-Jährigen landete fast jeder Fünfte im Krankenhaus. Die Sterblichkeitsrate lag bei Menschen unter 60 bei 0,3 Prozent, bei Menschen über 60 bei 6 Prozent und bei Menschen über 80 bei 13 Prozent. Andere Studien waren von einer höheren Sterberate ausgegangen.