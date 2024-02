Von Long Covid sprechen wir, wenn man auch Wochen nach einer Corona-Infektion noch nicht wieder fit ist.

Aber vielleicht muss die Wissenschaft bald neue Begriffe finden, denn es gibt wohl auch Corona-Infektionen, die selbst sehr lang dauern - und die sind laut einer neuen Studie häufiger als man bisher dachte. Ein britisches Wissenschaftsteam hat sich Daten aus einer Datenbank angesehen. Für die wurden 90.000 Personen einmal im Monat auf Covid getestet - zwischen November 2020 und August 2022. Dabei stießen die Forschenden auf rund 380 Personen, die länger als vier Wochen mit der gleichen Virusvariante infiziert waren. 54 davon hatten sogar länger als acht Wochen Corona.

Laut einer Hochrechnung der Fachleute dauern wahrscheinlich ein bis drei Prozent aller Corona-Infektionen einen Monat oder länger. Dass sich die Personen zweimal mit der gleichen Virusvariante angesteckt haben, gilt als sehr unwahrscheinlich, weil man mit einer Infektion in der Regel auch eine Immunität gegen die Variante ausbildet.

Die Untersuchung zeigte auch, dass das Virus bei einigen wenigen Langzeit-Erkrankten stark mutierte - zum Teil so stark, dass man von neuen Varianten sprechen kann. Und: Die Langzeit-Infizierten hatten ein deutlich höheres Risiko für Long Covid. Wie da der Zusammenhang ist, weiß man bisher aber nicht.

+++

Prevalence of persistent SARS-CoV-2 in a large community surveillance study, in: nature 21.02.2024

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07029-4