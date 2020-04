Im März sind 82,4 Prozent aller Fernzüge nach Plan an ihrem Ziel angekommen. Das sind mehr als vier Prozentpunkte mehr als ein Jahr davor. Allerdings liegt dieses positive Ergebnis wohl an der Corona-Krise. Denn es sind weniger Züge unterwegs und auch weniger Passagiere. Deshalb fällt auch ein großer Verspätungsgrund weg: Das Ein- und Aussteigen von Menschen an Bahnhöfen.

Wegen der Corona-Krise muss die Bahn gerade auch bei ihren Bewerbungsgesprächen umdenken. Der Konzern teilte mit, dass tausende Castings in diesen Tagen online stattfinden. Die Bahn braucht in den kommenden Jahren 100.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden nach eigenen Angaben schon mehr als 10.000 neue Beschäftigte eingestellt.

Die Bahn will es schaffen, in zehn Jahren etwa 260 Millionen Passagiere in ihren Fernzügen jährlich zu transportieren - das wären etwa doppelt so viele wie jetzt.