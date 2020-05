Aber wo steht die Forschung gerade? Laut einer Auflistung der London School of Hygiene & Tropical Medicine gibt es weltweit fast 120 Projekte, die an einem Impfstoff arbeiten.

Allerdings sind erst wenige schon so weit, die Mittel in einer klinischen Studie am Menschen zu testen. Dabei wird in der ersten Phase eine kleine Zahl gesunder Freiwilliger geimpft - vor allem um zu prüfen, ob der Impfstoff sicher und verträglich ist.

Am weitesten fortgeschritten ist die Forschung bei einem chinesischen Unternehmen. Dort wird schon in der klinischen Studienphase Zwei an einer größeren Versuchsgruppe ausprobiert, ob die Impfung tatsächlich wirkt. Vor einer Marktzulassung müssen aber noch groß angelegte Studien der Phase Drei erfolgreich sein.

Auch in Deutschland wird ein Impfstoff gesucht. Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech steckt gerade in der ersten Testphase mit 200 Probanden.