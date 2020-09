Den Traum vom eigenen Café erfüllen sich immer mehr Menschen über Crowdfunding.

Da stellt man sein Projekt auf einer spezialisierten Plattform vor und wirbt um möglichst viele Klein-Investitionen aus der Web-Community. Forschende haben sich bei der US-Plattform Kickstarter 500 Restaurant-Projektbeschreibungen angesehen und Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Und da spielt offenbar die Wortwahl in der Beschreibung eine große Rolle. Demnach waren Texte weniger erfolgreich, wenn sie besonders häufig die Worte "ich" oder "mein" enthielten.

Am Besten kamen laut den Forschenden konkrete Beschreibungen bei den potenziellen Investoren und Investorinnen an – also eher "ein Café in der Straße xy" als "ein Café im Stadtteil xy". Das gleiche galt für die Kompetenz: Wer schrieb, er habe schon mehrere Restaurants eröffnet, konnte mehr Geld einwerben als jemand, der nur "viel Erfahrung im Gastro-Bereich" angab.

Die logische Erklärung ist laut den Forschenden, dass konkrete Formulierungen eine bildlichere Vorstellung möglich machen.