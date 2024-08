In Magdeburg waren gestern etwa 2.600 Menschen bei der Parade zum Christopher Street Day.

Sie verlief nach Polizeiangaben größtenteils friedlich und endete mit einer Abschlusskundgebung und einem Stadtfest.

An einer rechtsgerichteten Demonstration gegen den Umzug beteiligten sich etwa 250 Menschen. Gegen einige werde jetzt ermittelt, weil sie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet und CSD-Teilnehmer beleidigt haben sollen.

Zuletzt hatte es im sächsischen Bautzen und Leipzig rechtsextreme Proteste gegen dortige CSD-Umzüge gegeben. In Bremen und Jena verliefen gestern CSD-Paraden ohne Zwischenfälle.

Mit Paraden zum CSD wird an den Stonewall-Aufstand vor 55 Jahren in der New Yorker Christopher Street erinnert: Damals protestierten homosexuelle und queere Menschen zum ersten Mal mit einer größeren Aktion gegen Polizei-Razzien und Behörden-Diskriminierung.