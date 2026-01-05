Die CSU im Bundestag setzt sich dafür ein, dass auch Kinder nach Straftaten vor Gericht kommen können.

Mehrere Medien zitieren aus einem Papier für die bevorstehende Klausur der CSU. Darin steht, dass für junge Straffällige ein sogenanntes gerichtliches "Verantwortungsverfahren" eingeführt werden soll. Bislang gelten Täterinnen und Täter unter 14 Jahre als strafunmündig und kommen nicht vor Gericht.

Die Idee ist, dass das Tatgeschehen von Staatsanwaltschaft und Jugendgericht aufgearbeitet wird, und dass die Eltern und Kinder anwesend sind. Anschließend könnten dann Erziehungsmaßnahmen angeordnet werden.

Außerdem schlägt die CSU in dem Papier Strafverschärfungen vor, etwa für Messerangriffe, den Einsatz von K.o.-Tropfen und für Gruppenvergewaltigungen.