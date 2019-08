Das Werk heißt CSYou. Das Gegenstück der CSU zu Youtuber Rezo heißt Armin und hat keine blau-, sondern blondgefärbte Haare. Im ersten Video regt sich Armin darüber auf, dass Greta Thunberg mit dem Schiff nach New York gefahren ist - weil Angehörige des Seglerteams parallel geflogen sind. Im nächsten Schritt wirft er den Grünen im Bundestag Scheinheiligkeit in der Klimapolitik vor, weil sie angeblich am meisten von allen fliegen.