Das macht er so richtig touri-mäßig mit einem Selfie-Stick. Der Roboter soll für die US-Raumfahrtbehörde Nasa Bodenproben vom Mars nehmen und auch Bilder von der Oberfläche machen. Für das neueste Foto hat er seinen Roboterarm, an dem die Kamera montiert ist, so gedreht, dass der Arm zur Selfie-Stange wurde. Damit alle sehen, wie der Rover das macht, hat die Nasa das Ganze mit einer weiteren Kamera gefilmt.

Das Selfie, das am Ende entstanden ist, zeigt Curiosity auf einem fast vier Meter hohen Hügel. Um da raufzukommen, hat der Rover drei Fahrten gebraucht, weil der Hügel so steil ist.