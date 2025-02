Am Salto Grande-See zwischen Argentinien und Uruguay sorgen gerade große einheimische Nagetiere für Aufregung: Viele Capybaras, die in dem Gewässer leben, sind grün gefärbt.

Lokale Medien zeigen Bilder der Nager - ihr Fell ist von einer klebrigen grünen Masse bedeckt. Die Ursache: Cyanobakterien. Die kommen vor allem in Gewässern mit wenig Strömung vor. Und unter bestimmten Bedingungen, mit hohen Temperaturen und wenig Niederschlag, vermehren die Cyanobakterien sich übermäßig. In den letzten Wochen hat es in der Gegend öfter Hitzewellen gegeben. Medien berichten, dass der ganze Stau-See grün leuchtet und verfault riecht - viele tote Fische werden angespült. Laut dem argentinischen Forschungsinstitut Conicet kommt so eine "Cyanobakterien-Blüte" saisonal schon immer vor - durch Klimawandel und Umweltverschmutzung aber immer öfter und stärker.

Die Fachleute fürchten, dass die Capybaras - in der Gegend werden sie "Carpinchos" genannt - durch die Bakterien krank werden könnten. Sie sind für Menschen und Tiere nicht ohne: Sie können Magen-Darm-Probleme und Haut-Ausschlag auslösen und Schleimhäute reizen.