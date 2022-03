77 der 90 Millionen Einwohner leben in Armut und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Krise wird teilweise auch durch gewaltsame Konflikte zwischen einzelnen Stämmen verschärft.

Jetzt will die Regierung die Menschen der indigenen Stämme im Land besser unterstützen. Sie will dafür eine spezielles Entwicklungshilfeprogramm auf die Beine stellen. Am Wochenende traf sich Ministerpräsident Jean-Michel Sama Lukonde mit der Nationalen Allianz der traditionellen Autoritäten. Die Stammesführer sagten dort der Regierung ihre Unterstützung zu. Sie drängen auf eine schnelle Umsetzung des Programms.

Mit der neuen Initiative soll der Wohlstand der Bevölkerung in den 145 traditionellen Stammesterritorien verbessert werden.