In Dänemark sind Kaffee, Schokolade und andere Süßigkeiten ab sofort billiger.

Die Regierung hat nämlich die Steuern auf diese Produkte gestrichen. Wie der Vizeregierungschef Troels Lund Poulsen einem Fernsehsender sagte, würden die Menschen sofort spüren, dass sie mehr Geld zur Verfügung hätten. Laut offiziellen Statistiken ist Schokolade in Dänemark im Juli rund 25 Prozent teurer gewesen als im Jahr davor - Kaffee sogar rund 35 Prozent. Nach Angaben der Behörden kostet ein Paket Kaffee ohne die Steuer umgerechnet 66 Cent weniger als vorher. Die Regierung wird durch die Aktion wohl 321 Millionen Euro weniger einnehmen.

In Dänemark gibt es eine spezielle Steuer auf alle Produkte mit Kakao, kandierte Früchte, Kaugummis und andere Süßigkeiten. Die Höhe hängt davon ab, wie viel Zucker drin ist.