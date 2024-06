Als erstes Land der Welt will Dänemark eine Klimasteuer für die Fleisch- und Milchproduktion einführen.

Die Regierung sagt, dass sie damit auch andere Länder ermutigen will, so eine Extra-Abgabe einzuführen. In Dänemark hat eine Expertenkommission empfohlen, die Treihausgasemissionen der Branche extra zu bepreisen. Das Vorhaben muss noch vom Parlament beschlossen werden. Allerdings hat es dort offenbar gute Chancen, weil es da viel Zustimmung für Emissionsregeln für die Landwirtschaft gibt - selbst in der Branche selbst.

Dänemark exportiert große Mengen Fleisch und Milch ins Ausland. Mit der Steuer will das Land sein Ziel erreichen, die CO2-Emissionen bis 2030 um 70 Prozent zu reduzieren - verglichen mit 1990. Die Milch- und Fleischproduktion hat aktuell noch einen Anteil von 35 Prozent an den dänischen Emissionen. In Deutschland liegt der Emissionsanteil der Branche übrigens bei acht Prozent. Eine CO2-Abgabe gibt es hierzulande zwar für fast alle Bereiche - nicht aber für die Landwirtschaft.