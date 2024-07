In vielen Großstädten weltweit ist Massen-Tourismus ein Problem - viele Touris machen auch viel Müll.

Kopenhagen will jetzt mit einer neuen Kampagne Urlauberinnen und Urlauber dazu bringen, ihr Klimabewusstsein beim Reisen nicht daheim zu lassen. Bei der Inititative "CopenPay" können sich Touris in der Stadt Belohnungen dazuverdienen: zum Beispiel, wenn sie Fahrräder oder die Metro nutzen, oder Müll in Parks oder an Stränden und Seen aufsammeln. Den Plastikmüll kann man zum Beispiel in die Nationalgalerie mitbringen, und dort bei einem Workshop Kunst draus machen. Manche Bars und Cafés bieten Freigetränke an, für alle, die mit dem Rad oder dem ÖPNV kommen - und am Hafen kann man for free Kayaks mieten, wenn man während der Paddeltour Müll aus dem Hafenbecken sammelt. Die Aktionen gelten auch für die Einheimischen.

Laut der Tourismusorganisation Wonderful Copenhagen sollen so nicht mehr Touris angelockt werden - sondern die Reisenden sollen es einfacher haben, klimabewusst zu handeln. Die Initiative in Kopenhagen läuft erstmal als Pilotprojekt bis 11. August - und soll auch Vorbild für ähnliche Projekte in anderen Städten weltweit werden.