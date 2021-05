In Dänemark werden mehrere Millionen getötete Nerze wieder ausgegraben.

Sie waren letzes Jahr getötet worden, nachdem bei Tieren auf Pelzfarmen mutierte Varianten des Coronavirus entdeckt worden waren, die sich auf Menschen übertragen hatten.

Insgesamt geht es um 4 Millionen Tiere. Sie wurden an verschiedenen Stellen vergraben. Weil sich Fäulnisgase gebildet haben, sind die Kadaver wieder an die Oberfläche gekommen. Die toten Nerze sollen jetzt in mehreren Etappen ausgegraben und dann verbrannt werden. Auch die Erde rund um die Vergrabungsorte muss abgetragen werden. Der dänische Rundfunk DR berichtet, dass Anwohner mit sehr schlechten Gerüchen rechnen müssten. Es wird geraten, keine Gartenpartys zu feiern und auch die Wäsche nicht draußen aufzuhängen.