Die dänische Regierung hat sich bei Menschen aus Grönland entschuldigt, die vor rund 70 Jahren nach Dänemark verschleppt worden waren - sie gehören zur indigenen Volksgruppe der Inuit.

Sie wurden als Kinder von ihren Familien getrennt und nach Dänemark gebracht. Ziel war, ihnen die dänische Sprache und Kultur beizubringen, damit sie, wenn sie wieder zurück nach Grönland kommen, eine Art dänisches Vorbild für die Menschen werden. Viele der Kinder kamen aber nie zu ihren Familien zurück, sondern wurden in Dänemark adoptiert oder kamen in ein Heim in Grönland.

Insgesamt wurden 22 Kinder verschleppt. Sechs von ihnen leben heute noch. Die dänische Ministerpräsident hat sich an sie gewandt und gesagt, dass das Experiment unmenschlich und herzlos gewesen sei - und niemals hätte geschehen dürfen. Die sechs wurden mit umgerechnet jeweils knapp 34.000 Euro entschädigt.

Grönland war bis 1953 eine dänische Kolonie. Heute ist die Insel autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.