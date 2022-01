Die Regierung Dänemarks hat das Ziel ausgegeben, Inlandsflüge in den nächsten Jahren vollständig klimafreundlich zu machen.

Regierungschefin Mette Frederiksen kündigte in ihrer Neujahrsansprache an, das Ziel bis 2030 erreichen zu wollen. Sie sagte zwar, dass es schwierig werden würde. Frederiksen äußerte sich aber zuversichtlich, dass es klappen könnte. Wie ihr Klimaziel umgesetzt werden soll, verriet die Regierungschefin allerdings nicht. Sie sagte nur, dass "talentierte Wissenschaftler und Unternehmen" an Lösungen arbeiten würden.

Die Flugdistanzen zu Zielen im Kernland Dänemarks sind sehr kurz. Zwischen Kopenhagen und Billund oder Aalborg liegen jeweils nur etwas mehr als 200 Kilometer Luftlinie. Allerdings gehören auch Grönland und die Färöer-Inseln im Atlantik zu Dänemark.