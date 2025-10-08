Auch Dänemark plant, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Social Media zu verbieten.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagt, dass dazu bald ein Gesetzentwurf kommt. Details nannte sie noch nicht; nur, dass das Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren gelten soll. Laut Frederiksen stehlen Smartphones und Soziale Medien den jungen Menschen ihre Kindheit.

Auch andere Länder planen Altersbeschränkungen für Social Media. Australien hat solche Regeln schon. Alle, die unter 16 sind, dürfen sich auf TikTok, Insta und Co. nicht mehr anmelden. Im Moment läuft aber noch eine Übergangsfrist - Ende des Jahres tritt das Gesetz dann offiziell in Kraft.

Befürworter sagen: Zu viel Social Media sei schlecht für die geistige und körperliche Gesundheit von Kindern - deshalb brauche es solche Einschränkungen.

Wieder andere finden es sinnvoller, den Kindern den richtigen Umgang mit Social Media beizubringen, statt es ihnen zu verbieten.