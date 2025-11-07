Die dänische Regierung will stärker gegen Deepfakes vorgehen.

Nächstes Jahr soll deshalb das Urheberrecht geändert werden, um Aussehen und Stimme von Menschen stärker zu schützen. Diese Merkmale dürfen dann nicht mehr ohne Zustimmung im Internet landen, auch dann nicht, wenn sie künstlich nachgeahmt wurden. Heißt: Deepfakes von fremden Menschen, Stimm-Klone mit KI und ähnliches dürften nicht mehr einfach so erstellt und veröffentlicht werden. Parodien wären aber weiter erlaubt. Für User sind keine Strafen geplant, sondern nur für Plattformen, die entsprechende Inhalte nicht zeitnah offline nehmen.

Der dänische Kulturminister nennt Deepfakes und Co eine Gefahr für die Demokratie, weil sie Zweifel an der Realität wecken und Falschinformationen verbreiten können. Auch andere EU-Staaten überlegen, ein ähnliches Gesetz einzuführen.