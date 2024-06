Die dänische Lebensmittelbehörde sagt, dass die Fertig-Ramen zu viel Capsaicin enthalten. Das ist ein Stoff, der in Chili-Schoten vorkommt und beim Essen einen Schärfereiz auslöst. Laut Behörde ist so viel Capsaicin in den Suppen, dass Menschen dadurch vergiftet werden könnten.

Der südkoreanische Hersteller weist das zurück. Er sagte der BBC, dass die Ramen-Suppen offenbar einfach zu scharf für die dänischen Behörden sind. Solche Probleme habe es bisher in keinem anderen Land gegeben.

Auch in sozialen Medien werden jetzt Witze über die vermeintlich geringe Schärfe-Toleranz der Dänen gemacht.