In Dänemark sitzen mit zehn Parteien sowieso schon viele verschiedene Gruppen im Parlament - jetzt bewirbt sich noch eine weitere: die Veganerpartei.

Sie wurde schon vor zwei Jahren gegründet, nun hat sie aber die nötigen 20.000 Stimmen zusammen, um bei der nächsten Parlamentswahl antreten zu dürfen. Die ist spätestens 2023. Die Veganerpartei will sich nach eigenen Angaben für drei Themen einsetzen: Gesundheit, die Natur und Tierrechte. Sie will die Viehwirtschaft am liebsten ganz verbieten lassen. Auf ihrer Internetseite schreibt die Partei, dass alle Tiere genauso wie Menschen das Recht haben, frei zu leben.

Ein Sprecher sagte, dass es mit den Forderungen auch darum geht, die etablierten Parteien herauszufordern. Er glaubt: Schon die bloße Existenz einer Veganerpartei wird zu einer Debatte über Tierrechte führen. Der Sprecher meinte, wer die Agrarindustrie unterstütze und Fleisch esse, könne nicht von sich behaupten, Umweltschützer zu sein.