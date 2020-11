In Dänemark herrscht Verwirrung um die von der Regierung veranlasste Massenkeulung aller Nerze im Land.

Für das Töten von gesunden Pelztieren außerhalb bestimmter Risikozonen gibt es aktuell nämlich noch keine rechtliche Grundlage. Dänemarks Lebensmittelminister Mogens Jensen gab zu, einen Fehler gemacht zu haben. Man hätte Nerzzüchtern außerhalb der Corona-Risiko-Zonen nicht darum bitten dürfen, ihre Nerze zu schlachten.

Minister räumt Fehler ein

Das habe er bei der Bekanntgabe nicht gewusst, ändere aber nichts daran, dass durch die Nerzzucht in Dänemark in Corona-Zeiten ein Risiko bestehe. Die Züchter sollten also damit weitermachen, die Tiere zu töten.

Dänemarks Regierung hatte letzte Woche dazu aufgerufen alle Nerze in Dänemark zu töten. Dadurch soll eine bei den Nerzen aufgetretene Coronavirus-Mutation eingedämmt werden.

Die Regierung plant jetzt ein Gesetz, das das Halten von Nerzen bis Ende 2021 verbietet - auch außerhalb von Corona-Risikogebieten. Für Zoos, Zirkusse oder die Privathaltung von maximal fünf Nerzen sollen Ausnahmen gelten.