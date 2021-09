Wer in Dänemark lange Zeit im Gefängnis sitzt, soll schon bald nicht mehr die Möglichkeit haben, Liebesbeziehungen nach draußen aufzubauen.

Bis jetzt ist es so, dass auch Menschen, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, mit Personen von außerhalb Kontakt halten können, per Telefon oder Brief. Sie können von diesen Kontakt-Personen auch besucht werden. Das ist auch bei dem Mann passiert, der wegen des Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall in einem U-Boot in Haft sitzt. Er hatte aus dem Gefängnis eine Beziehung zu einer 17-Jährigen aufgebaut.

Als Reaktion darauf sagte Dänemarks Justizminister, so etwas müsse gestoppt werden. Nächste Woche soll dem dänischen Parlament ein Plan vorgelegt werden, der den Kontakt von lebenslang einsitzenden Insassen nach draußen "fundamental" einschränken soll. Wenn das Parlament zustimmt, könnte er im Januar in Kraft treten.