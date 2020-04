Ein Erstliga-Verein in Dänemark hat sich jetzt dafür etwas ausgedacht - und zwar sollen die Fans die Spiele im Autokino anschauen. Der FC Midtjylland überlegt, die Spiele mit Live-Kommentar auf Leinwänden vor dem Stadion zu übertragen. Auf den Parkplätzen sollen erstmal 2000 Autos parken können, also könnten möglicherweise bis zu 10.000 Fans ins Autokino passen. Sollte das Konzept funktionieren, könnten die Parkmöglichkeiten laut dem Vereins-Sprecher erweitert werden - auf 12.000 Autos.

In der dänischen Fußball-Liga sind die ersten Spiele für Mitte Mai angedacht. Allerdings nur als "Geisterspiele", also ohne Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion. In Deutschland wird darüber diskutiert, ob es Geisterspiele möglicherweise ab dem 9. Mai geben könnte.