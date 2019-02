Damit kannst du sogar tausend US-Dollar gewinnen, im Wettbewerb Dance your PhD. Den gibt es seit elf Jahren. Ausgerichtet wird er unter anderem vom Fachmagazin Science. Der Gewinner der neuen Runde ist ein Physiker der Universität von Alberta in Kanada. Pramodh Yapa hat gleich ein ganzes Musical geschrieben, inklusive Gesang und Text. Es geht um einsam tanzende Elektronen, die sich auf einmal zu zweit zusammen tun, wenn ein Supraleiter-Material stark runter gekühlt wird. Die traute Zweisamkeit der tanzenden Cooperpaare wird aber jäh unterbrochen, als Spin-Störungen als schwarze Punks die Szene betreten. Wer mehr wissen will, kann sich das Gewinnervideo auf Youtube ansehen.