"Es ist, als hätten wir den Eurovision Song Contest gewonnen - nur, dass wir alle einen Doktortitel haben."

So beschreibt es der Evolutionsbiologe Weliton Menário Costa. Er hat gerade den ersten Preis bei Dance Your PhD gewonnen. In dem Wettbewerb werden Doktorarbeiten getanzt - und dabei erklärt.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Costa hat in Australien das Sozialverhalten von Kängurus untersucht. Und die kommen natürlich auch im Tanzvideo vor. Dazu eine Drag Queen, Balletttänzer, Capoeiristas und viele mehr. Sie tanzen im australischen Outback und stellen das Ergebnis von Costas Forschung dar. Nämlich, dass Kängurus schon früh eine eigene Persönlichkeit zeigen, sich aber in ihrem Verhalten anpassen, wenn sie die Gruppe wechseln. Auch im Video passen die Tänzer und Tänzerinnen ihren Stil an, wenn sie aufeinandertreffen.



Am Ende des Videos hat der Forscher noch eine Botschaft: Unterschiede führen zu Vielfalt. Und die gibt es in jeder Art, sie ist naturgegeben.