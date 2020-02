In unserem Darm leben unzählige Darmbakterien, darunter auch Escherichia coli, kurz E. coli.

Viele Darmbewohner helfen uns bei unserer Verdauung. Aber es gibt auch E. coli-Vertreter, die einen Giftstoff namens Colibactin produzieren. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Uni Utrecht hat jetzt durch Versuche an Zellkulturen im Labor festgestellt, dass Colibactin das Erbgut von menschlichen Darmzellen schädigen kann. Und zwar offenbar immer auf eine bestimmte wiedererkennbare Weise; so ähnlich wie ein Fingerabdruck.



Diese Schädigung im Erbgut erhöht offenbar das Risiko, Darmkrebs zu bekommen. Das stellte das Forschungsteam bei weiteren Analysen von Patientendaten fest. Darmzellen von Darmkrebs-Kranken zeigten häufiger im Erbgut die Colibactin typischen Schäden als Zellen von gesunden Menschen.



Mit diesem Wissen lässt sich möglicherweise in Zukunft das Risiko für Darmkrebs verringern, zum Beispiel indem man einen Impfstoff gegen E. coli-Bakterien entwickelt, die Gift produzieren. Ihre Studie haben die Forschenden im Fachmagazin Nature veröffentlicht.