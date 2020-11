Bauernkinder besser vor Allergien geschützt

Wer auf einem Bauernhof aufwächst, ist besser vor Allergien und Asthma geschützt.

Einer These zufolge hängt das mit dem Immunsystem im Darm zusammen. Ein internationales Forschungsteam hat sich diesen Erklärungsansatz jetzt genauer angesehen. Konkret haben die Forschenden Stuhlproben von insgesamt 700 Kindern im Alter von zwei bis zwölf Monaten untersucht. Ein Teil der Kinder war auf einem Bauernhof groß geworden.

Die Forschenden stellten fest, dass man die Schutzwirkung des Bauernhofs vor Asthma zu einem großen Teil mit der Entwicklung der Darmflora im ersten Lebensjahr erklären kann. Sie vermuten, dass Bauernhofkinder in ihrer Umgebung oft mit Bakterien und Keimen in Berührung kommen, auf die bestimmte Mikroorganismen in ihrem Darm reagieren müssen. So werde das Immunsystem trainiert.

Außerdem liefert die Studie laut den Forschenden einen Hinweis darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen der Darmgesundheit und der Lungengesundheit gibt – das heißt, bestimmte Darmbakterien können vor Asthma schützen.

Allerdings muss man laut den Forschenden dabei immer die Gesamtzusammensetzung des Mikrobioms schauen. Einzelne Bakterien als Probiotika zu schlucken, um so Asthma vorzubeugen halten sie dagegen für wenig sinnvoll.