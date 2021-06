In unserem Darm tummeln sich zehntausende verschiedene Mikroorganismen - und viele davon sind kaum erforscht.

Forschende unter der Leitung eines US-Mikrobiologen haben jetzt genetische Daten aus den Stuhlproben von mehr als 12.000 Menschen aus 24 Ländern analysiert - und zwar haben sie darin nach dem Erbgut von Viren gesucht. Sie konnten mehr als 54.000 Viren nachweisen - von denen 92 Prozent bisher unbekannt waren.

Viele dieser Viren sind Bakteriophagen. Sie machen also Bakterien krank. Laut den Forschenden erfüllen sie damit eine wichtige Aufgabe im Darm, weil sie verhindern, dass sich auch nützliche Bakterien zu stark ausbreiten. Diese Darmbesiedlung sei je nach Wohnort der Menschen sehr unterschiedlich. Zum Beispiel seien einzelne Viren zwar in Asien dominant, kämen aber in Europa und den USA kaum vor.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Studie große Mengen bisher unbekannter Mikroorganismen im menschlichen Darm nachweist. Erst im Februar hatte eine Studie etwa 140.000 Viren im menschlichen Darm nachgewiesen.