Blähungen, Durchfall, Krämpfe, Reizdarm - solche Verdauungsprobleme kommen manchmal von Weizenprodukten wie Brot.

Die Uni Hohenheim hat zusammen mit Bäckereien untersucht, wie ein Weizenteig bekömmlicher wird. Im Fokus standen dabei die so genannten Fodmaps - das sind spezielle Kohlenhydrate, die bei gesunden Menschen teils gut für die Darmflora sind, bei Reizdarm-Betroffenen aber Schmerzen verursachen können. In ihren Experimenten verwendeten die Forschenden 21 verschiedene Weizensorten und unterschiedliche Gärzeiten beim Vorbereiten des Teigs.

Heraus kam, dass vor allem die Gärzeit entscheidend ist. Hatte der Teig mindestens zwei Stunden Zeit zum Aufgehen bevor er in den Ofen kam, waren die Fodmaps stark reduziert. Und zwar so sehr, dass sie bei Betroffenen kaum mehr Schmerzen auslösen dürften, schreiben die Ernährungsfachleute. Eine längere Gärzeit, von zum Beispiel einem Tag, machte dann nicht mehr so einen großen Unterschied. Aber auch Hefe verringerte die darmkritischen Stoffe in den Backwaren deutlich.