Im neuen Bundestag sind weniger Frauen vertreten als im vorherigen.

Nur ein knappes Drittel der Abgeordneten sind Frauen, nach der Wahl 2021 waren es etwas mehr. Prozentual ziehen für die AfD mit 12 Prozent am wenigsten Frauen ins Parlament ein. Bei der Union sind es etwa doppelt so viele. In der SPD gehen etwas über 40 Prozent der Sitze im Bundestag an Frauen. Für Grüne und Linke ziehen mehr Frauen als Männer in den Bundestag ein.

Der neue Bundestag ist mit 630 Abgeordneten deutlich kleiner als der vorherige. Der durchschnittliche Abgeordnete ist 47 Jahre alt. Die älteste Person ist mit 84 Jahren Alexander Gauland von der AfD, am jüngsten ist Luke Hoss von der Linken: Er ist 23.