Ein Datenwissenschaftler aus den USA beschreibt dazu in der New York Times, wie sich Google-Suchanfragen auswerten lassen. Damit sollen sich Corona-Infektionen dort finden lassen, wo sie wegen zu weniger Tests sonst nicht auffallen würden. Eine Suchanfrage, die aus Sicht des Wissenschaftlers für Corona-Kranke typisch ist, lautet: "Ich kann nicht riechen" - eine Folge der Krankheit. Diese Suchanfrage wurde letzte Wochen in den USA vor allem in New York, New Jersey, Louisiana und Michigan eingegeben – alles Bundesstaaten, in denen die Zahl der Covid-19-Fälle besonders hoch ist.

Mit seiner Methode macht der Wissenschaftler zum Beispiel ein Land aus, das offenbar stärker von Corona betroffen ist als bis jetzt bekannt: Ecuador. Dort wird wohl mehr als irgendwo anders auf der Welt wegen Geruchsverlust gegoogelt, obwohl die Zahl der Corona-Fälle offiziell noch verhältnismäßig niedrig ist.