Sprit war letztes Jahr teuer, Auto fahren schadet der Umwelt, viele durften noch im Home Office arbeiten - und trotzdem sind viele Pendler weiter mit dem Auto zur Arbeit gefahren.

Das zeigt eine Datenanalyse des Karten-Unternehmens TomTom. Ein Sprecher sagte, dass Pendler und Pendlerinnen in den untersuchten deutschen Großstädten sogar noch mehr Zeit verloren haben als früher. Die meiste Zeit in einem Stau in der Rushhour brauchte man in München, danach folgten Hamburg, Berlin und Leipzig. Über 60 Stunden stand jeder Pendler pro Jahr im Schnitt im Stau. Und auch wenn kein Stau war, kamen sie im Tagesdurchschnitt eher langsam voran. Für zehn Kilometer brauchten Autofahrer in der Großstadt meistens mehr als 20 Minuten.

Der Verkehrsindex beruht auf Daten aus Smartphones und fest verbauten Navis in Autos. Schätzungen zufolge machte etwa jedes siebte Auto in Deutschland bei der Datenerhebung mit.

Es gibt auch weltweite Zahlen: Besonders langsam kommen Autos in London und Bangalore in Indien voran.