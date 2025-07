ARD und ZDF haben viele Talkformate im Programm - zum Beispiel "Markus Lanz", "Caren Miosga" oder "Hart aber fair".

Und einer, der dort in den letzten zehn Jahren besonders oft zu Gast war, ist SPD-Politiker Karl Lauterbach. Der "Spiegel" hat Daten zu mehr als 2.900 Talkshow-Ausgaben ausgewertet und schreibt: Lauterbach hatte 119 Auftritte - so viele wie kein anderer Politiker oder Journalist. Auf Platz zwei liegt demnach ZDF-Journalist Elmar Theveßen mit 113 Auftritten. Auf Platz drei folgt "Welt"-Journalist Robin Alexander. Er war in den letzten zehn Jahren 109-mal in den größeren Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen.

Die erste Frau taucht in dem Ranking erst auf Platz acht auf. Die Politikerin Sahra Wagenkecht war laut der Spiegel-Analyse 88-mal zu Gast.

Grundlage für die Analyse ist nach Angaben des „Spiegel“ das Archiv von fernsehserien.de mit den Sendungen von Markus Lanz, Maybrit Illner, Maischberger, Caren Miosga, Anne Will und „Hart aber fair“.