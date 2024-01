Sie hat heute 17 große Internetplattformen und Suchmaschinen dazu aufgefordert, Forschenden Zugang zu ihren Daten zu geben, darunter Google, Snapchat, Tiktok, LinkedIn und Instagram. Die Tech-Firmen müssen der Kommission nachweisen, wie sie den Zugang gewährleisten wollen - dafür haben sie noch bis zum 8. Februar Zeit, danach entscheidet die Kommission über weitere Schritte. Die Behörde könnte etwa ein formales Verfahren eröffnen, das für die Unternehmen teuer werden könnte.

Nach dem EU-Gesetz für digitale Dienste sind Anbieter, die sich an Europäer und Europäerinnen richten, unter anderem dazu verpflichtet, Werbung transparent anzuzeigen; mit ihren Design-Elementen nicht die User zu täuschen und eben Forschenden Zugang zu ihren Daten zu ermöglichen. Dieser Zugang sei entscheidend für die Kontrolle der Plattformen, so die Kommission.

Das Gesetz für digitale Dienste ist im vergangenen Jahr beschlossen worden und tritt endgültig im Februar in Kraft. In ersten Tests Ende vergangenen Jahres hatte sich schon gezeigt, dass die Unternehmen sich wenig an die neuen Regeln halten. Viele Forschende haben das kritisiert.