Dass Fitness-Apps für Smartphones ein Sicherheitsrisiko sind, darüber gibt es immer wieder Berichte.

Jetzt melden schwedische Medien, dass über so eine App über Jahre geheime Daten von Spitzenpolitikern und der Königsfamilie öffentlich zugänglich waren. Schuld waren offenbar Bodyguards, die über die Trainings-App "Strava" ihre Aktivitäten geteilt haben. Wie die Zeitung Dagens Nyheter berichtet, waren da zum Beispiel die Joggingrunde von Ministerpräsident Ulf Kristersson oder Skirouten von König Carl Gustaf dabei - oder auch Hotels, in denen der König übernachtet hat.

Der schwedische Geheimdienst sagt, dass er erst durch Medienberichte von dieser Sicherheitslücke erfahren hat und jetzt mit schärferen Regeln reagieren will. Ähnliche Enthüllungen hat es in den letzten Jahren auch schon in Frankreich, den USA und Russland gegeben.