An der Dating-App hatte es die Kritik gegeben, nicht genug für die Sicherheit der Userinnen und User zu tun - wenn aus einem Date plötzlich ein sexueller Übergriff wird. Jetzt hat Tinder auf seinem Blog eine Kooperation mit einem Unternehmen für Sicherheitslösungen angekündigt.

Kernfunktion ist eine Art Panik-Button: Tippt den während eines Dates jemand an, kann sie oder er signalisieren, in einer gefährlichen Situation zu sein. Es folgen mehrere Abfragen, ob es wirklich einen Notfall gibt. Sieht es danach aus, wird die Polizei alarmiert. Die bekommt dann auch gleich den Handy-Standort übermittelt.

Tinder will Leute aber schon vor Dates davon abhalten, Übergriffe zu planen. Dafür wird demnächst im Profil angezeigt werden, ob jemand die neue Sicherheitsfunktion nutzt. Der Tinder-Chef hofft, dass das abschreckt, übergriffig zu werden. In dem Blog-Eintrag heißt es, die Funktion werde es "bald" in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland geben.