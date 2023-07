Klimawandel, Corona, Krieg - gefühlt sind wir im Dauer-Krisenmodus.

Eine Untersuchung zum Seelenzustand der Menschen in Deutschland zeigt, dass das Spuren hinterlässt. Demnach ziehen sich Viele zunehmend ins Private zurück, globale Krisen werden ausgeblendet. Die Studie des Rheingold-Instituts im Auftrag einer Philosophie-Stiftung zeigt auch, dass Viele kein Vertrauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben. Drei Viertel der Befragten haben das Gefühl, dass Politiker und Politikerinnen keine Ahnung von dem haben, was sie tun. Fast 60 Prozent fühlen sich überfordert von den aktuellen Krisenlagen.

Deshalb konzentrieren sich Viele auf eine Flucht ins private Glück: Dabei hilft laut Untersuchung der Rückzug in Wohlfühloasen wie den Urlaub oder ein schönes Zuhause, oder die eigene Selbstoptimierung durch Fitness, Yoga oder Schönheitspflege. Fast 90 Prozent der Befragten finden Zuversicht im persönlichen Umfeld, in der Familie und bei Freunden.