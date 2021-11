Fristen können Menschen motivieren, Aufgaben zu erledigen.

Was genau die perfekte Länge einer Deadline ist haben Effizienz-Forschende aus Australien versucht rauszufinden. Dazu haben sie in einem Experiment Umfragen verschickt, und zwar per Post. Auf den Unterlagen stand bei einem Teil der Teilnehmenden eine Deadline von einem Monat, andere erhielten eine Deadline von einer Woche und wieder andere gar keine.

Am höchsten war die Rücklaufquote von Teilnehmenden ganz ohne Frist. Auch von den Leuten mit nur einer Woche Zeit kam viel zurück. Am wenigsten Umfragen kamen von den Leuten mit der Deadline von einem Monat zurück.

Daraus schließen die Forschenden, dass sich Menschen mit einer längeren Frist eher genehmigen, etwas aufzuschieben. Und die vergesslichen Typen unter den Aufschiebern vergessen dann eben die Deadline - je nach Aufgabe erledigen sie sie dann gar nicht mehr. Deshalb empfehlen die Forschenden, dass eine Frist nicht allzu lang sein sollte.

Interessant könnte das für andere Forschende mit Umfragen sein oder auch für die Politik, wenn sie die Meinung von möglichst vielen Menschen einholen will.