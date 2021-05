Schwierige Entscheidungen zu treffen, ist anstrengend.

Das betrifft auch Bankangestellte, die über Darlehensanträge von Kunden entscheiden müssen. Eine britische Studie zeigt: Mittags lehnten die Angestellten Anträge eher ab, in denen es darum ging, dass Kunden einen Aufschub bei ihren Rückzahlung bekommen. Morgens oder nach der Mittagspause wurden diese Anträge eher positiv beschieden.

Dahinter steckt möglicherweise Decision Fatigue: Nach einem langen Vormittag voller Entscheidungen agieren die Angestellten nicht mehr so rational, sondern gehen eher vermeintlich auf Nummer sicher und lehnen Änderungsanträge ab. Die Gefahr besteht aber, dass die betroffenen Kunden das Geld in Folge gar nicht mehr zurückzahlen können.

Ein Psychologie-Team der Uni Cambridge hat rund 27.000 solcher Vorgänge bei einer Bank in einem Monat untersucht. Ergebnis: Die Bank hätte in den Monat eine halbe Million Euro zusätzlich einnehmen können, wenn die Angestellten alle Fälle quasi früh am Morgen entschieden hätten.

Der Rat des Teams: Regelmäßige Pausen für Mitarbeitende, um die Entscheidungsmüdigkeit zu verringern. Die Studie ist im Royal Society Open Science erschienen.