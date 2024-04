Beim Spülen bitte den Klodeckel zumachen!

Kann man die Leute drum bitten - aber auf dem Klo sind sie dann alleine und machen doch, was sie wollen. Also hat eine südkoreanische Forschungsgruppe beschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen. Sie haben einen Kloaufsatz entwickelt, der automatisch spült - aber nur, wenn der Klodeckel zu ist.

Was das bringen kann, hat das Team in einem Krankenhaus in Seoul getestet. Dort bekamen vier Badezimmer die Deckel-Automatik, zum Vergleich wurden vier andere Standard-Badezimmer ausgewählt. Rund um die Toiletten stellten die Forschenden Petrischalen mit Nährlösung auf und auch auf der Klobrille.

Im Schnitt waren rund um die Toiletten mit der Klodeckel-Automatik weniger als halb so viele Bakterien wie auf den Standardklos. Die Keime werden sonst durchs Spülen in die Luft gewirbelt und rieseln auf Böden, Wände, das Waschbecken und andere Oberflächen.

Das Krankenhaus will jetzt alle Badezimmer umrüsten. Das Forschungsteam will seine Studie auf einer Fachkonferenz für Mikrobiologie vorstellen.