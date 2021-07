Dubai steht auf Superlative - diese Woche ist einer dazu gekommen: der tiefste Indoor-Pool der Welt.

Das Deep Dive Dubai ist 60 Meter tief und damit 15 Meter tiefer als der bisherige Rekordhalter in Polen. Die Anlage ist vor allem für Taucherinnen und Taucher gedacht. Sie können im Tauchturm verschiedene Räume einer versunkenen Stadt besuchen, und es gibt auch ein Unterwasser-Filmstudio. Auf dem Weg zurück an die Oberfläche können sie Pausen in luftgefüllten Unterwasser-Habitaten machen. Bisher geht das Ganze aber nur auf Einladung.

Das Ganze dient natürlich vor allem dem Tourismus - eine Stunde Aufenthalt soll zwischen 115 und 345 Euro kosten - aber es sind auch Forschungsprojekte zur Tauchmedizin geplant. Das Deep Dive hat auch eine große Druckkammer.